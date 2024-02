La repressione di Maduro in Venezuela ora colpisce l' attivista Rocío San Miguel

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non solo il regime diaccusa di “tradimento della patria”, “terrorismo” e “cospirazione” l'per i diritti umaniSan, ma ora comunica l’arresto di altre cinque persone che presumibilmente sono suoi parenti improvvisamente scomparsi. L’annuncio è stato fatto dal procuratore generale Tarek William Saab. La difesa diSanaveva denunciato come “chiaro modello di sparizione forzata” sia la sua detenzione, avvenuta venerdì nell’area immigrazione dell’aeroporto Maiquetía mentre stava per lasciare ilassieme alla figlia, sia la scomparsa della stessa figlia, di due suoi fratelli, di suo padre e del suo ex-marito. Solo 48 ore dopo la detenzione, Saab ha informato che l'era detenuta: con un messaggio ...