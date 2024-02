La replica di Totti a Ilary Blasi | “Più ricca di me | per Unica ha guadagnato 700 mila euro”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Attraverso il suo entourage, Francescohato alle indiscrezioni trapelate a proposito delle accuse che la ex mogliegli avrebbe rivolto in tribunale.

Dopo il successo del docufilm Unica con cui Ilary Blasi ha primeggiato per settimane nella classifica di Netflix, la conduttrice è tornata a far ... (today)

La data per il processo di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si avvicina, ma tanti sono ancora gli elementi da chiarire in questa storia che diventa sempre più… Leggi ...Guerra aperta tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La Verità hanno rivelato i dettagli della contro accusa che i legali di lei stanno preparando per rispondere alla testimonianza di Cristiano Iovino, pr ...Nuovo capitolo della guerra tra gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi: dopo le nuove accuse della conduttrice nei confronti del suo ex marito, arriva la replica dell’ex calciatore.