La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 19 al 23 Febbraio 2024 | Jana E Abel Sempre Più Vicini!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ladal 19 al 23scoprono di avere molte cose in comune e si avvicinano.accetta perfino di aiutare la domestica a prendersi cura di Ramona e tra i due sembra nascere una bella amicizia! Laprosegue e, nella settimana dal 19 al 23, al centro dell’attenzione ci saranno. Dopo i forti scontri iniziali, i due scopriranno di avere molte cose in comune ed inizieranno ad avvicinarsi. Intanto sorgeranno nuovi problemi con Jimena. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Martina è pronta ...