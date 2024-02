La Promessa | anticipazioni 14 febbraio | Jimena fa una richiesta importante a Manuel

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 13 febbraio 2024) La14raggiungono un accordo. Jana e Maria ricevono una cocente delusione (soprattutto la protagonista). Riguarderà il marchesino? Scopriamolo insieme! La14non vogliono più far finta di… Dopo le tensioni che ci sono state fra loro,dice adi non sentirsela più di mostrare sentimenti reciproci che in realtà non ci sono: smetterla è la cosa migliore. Il de Lujàn concorderà almeno in questo con la donna che ha sposato con l’inganno. Quando lui partirà per Milano per affari cambierà qualcosa o il loro matrimonio finirà? Jana è presa da altro… Mentre la storia d’amore tra la ...