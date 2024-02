La principessa Anna | sempre più preziosa per la Royal Family

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 13 febbraio 2024 – Preoccupa molto i sudditi e il resto del mondo l'attuale situazione della. A re Carlo III è stato diagnosticato un cancro per cui si è immediatamente sottoposto alle prime cure. La regina Camilla, sua moglie, l'altro giorno, a margine di un evento, ha rassicurato sulle sue condizioni. Tuttavia restano forti perplessità, ancora di più se si pensa alla situazione della nuora, laCatherine, consorte del principe William, sparita dalle scene da settimane dopo una misteriosa e non specificata operazione all'addome, con una lunga convalescenza davanti annunciata fin da subito da Buckingham Palace.