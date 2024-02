La pressione di Marte non porta bene | Branko | il segno che oggi trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Le Stelle di": l'oroscopo didì 13 febbraio. ARIETE Luna nelvi consente di dedicarvi a vita personale e lavoro con soddisfazione e sensibilità. Ora assorbite come una spugna umori e sensazioni di chi vi circonda, c'è il rischio che questa ipersensibilità venga scambiata per debolezza. È abbastanza facile sfruttarvi specie in amore ma siamo in clima di S. Valentino, è una sottomissione piacevole.in aspetto col Sole stimola vitalità e lavoro, ottimi risultati. TORO Finché siete sottoposti alladidovete essere pronti agli imprevisti,il pianeta è congiunto a Plutone, segnali di aggressività nel mondo professionale. Anche se non è limpido l'atteggiamento di certe persone del vostro ambiente, ...