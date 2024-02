La premier estone Kaja Kallas e un ministro lituano nella lista dei ricercati di Mosca | l’ultima minaccia del Cremlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) La prima ministra dell’Estonia,, e ildella Cultura della Lituania, Simonas Kairys, sono stati inseritideidel ministero dell’Interno russo. Dmitry Peskov, portavoce del, ha precisato che la decisione sue Kairys si deve ad azioni «ostili compiute contro la Russia e contro la sua memoria storica». Nel database del ministero dell’Interno non sono specificate le accuse nei loro confronti, ma pare che si riferiscano alla distruzione di monumenti che ricordano il ruolo delle forze armate sovietichesconfitta della Germania nazistaSeconda guerra mondiale. «Il regime sta facendo quello che ha sempre fatto: sta cercando di soffocare la libertà e di ...

