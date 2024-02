“La pelle ti protegge“ Prevenzione a scuola

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un progetto educativo gratuito, rivolto alle classi 3, 4, 5 delle scuole primarie della Toscana ha già raggiunto 1.400 studenti, con adesioni nelle provincie di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Grosseto e Livorno. “Euphidra for kids” è un laboratorio che insegna ai bambini come prendersi cura della propria, partendo da igiene ee coinvolgendoli attivamente nelle discipline Stem. Un percorso all’insegna della scienza, tra microscopi, lampade UV, vetrini e pipette: gli “adulti del domani” useranno in classe strumenti scientifici per comprendere concretamente l’importanza della protezione e della cura della. L’iniziativa, ispirata dal marchio Euphidra AmidoMio, è promossa da Zeta Farmaceutici e realizzata da Pleiadi.

Bagni e docce calde rimangono i rituali body care preferiti per l’inverno. Per idratare la pelle provata da freddo e sbalzi termici arriva in aiuto ... (iodonna)

La Pelle in inverno ha bisogno di prodotti come le creme che siano ricche e idratanti per evitare i classici geloni. Leggi tutto Pelle in inverno : ... (donnemagazine)

Il progetto educativo gratuito "Euphidra for kids" coinvolge 1.400 studenti delle scuole primarie toscane, insegnando loro come prendersi cura della propria pelle attraverso discipline Stem e strument ...MILANO – Ormai tutti sappiamo quanto la pelle sia esposta ai danni del sole tutto l’anno, non solo in estate. Oltre a proteggere dai raggi UV che filtrano anche attraverso le nuvole, vetri di finestre ...La pelle, per mantenere la sua bellezza naturale negli anni, necessita di essere nutrita e protetta. Trovare i prodotti più adatti alla sua cura rappresenta pertanto una priorità. Oggi a offrire un ca ...