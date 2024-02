La pace agricola | il governo trova la quadra sullo sconto Irpef ai trattori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alla fine il tavolo tecnico fra le associazioni e il, chiesto da Riscatto agricolo, è stato istituito e già ci sono i primi risultati. «Il ministro Giancarlo Giorgetti e il vice ministro Maurizio Leo, in stretto contatto con il ministro Francesco Lollobrigida, stanno predisponendo un emendamento governativo sulla problematica dell'» riferiscono fonti parlamentari. «Una norma - si spiega - che prevede, oltre alla franchigia per esentare dal pagamento i redditi agrari e dominicali fino a 10mila euro, anche una riduzione del 50% dell'importo da pagare per i redditi tra i 10mila e i 15mila euro. Una norma che riguarderebbe solo gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti in forma individuale o in società semplice». Una dimostrazione «dell'impegno massimo delMeloni e della vicinanza agli agricoltori ...