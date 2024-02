La nuova Ferrari debutta in controluce

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lasceglie di cominciare a fari spenti come in una canzone di Elodie. Nessuno show per presentare la SF-24, ma solo meno di due minuti di video accompagnate dalle prime dichiarazioni ufficiali che non vanno al di là del prevedibilmente banale. Dopo il grande spettacolo dello scorso anno con i tifosi invitati in pista a Fiorano, la prima monoposto dell’era Vasseur nasce inaffidando il messaggio d’apertura al Fondatore: “La vittoria più importante è quella che devo ancora conseguire”, dice Enzonel video di lancio. Il messaggio è chiaro, come la scelta di riservare la presentazione dal vivo a poche persone, quasi una visione privata dedicata agli sponsor. Quest’anno c’è anche il presidente Elkann che già ieri era al reparto corse ad assistere allo stikeraggio della monoposto, il momento in cui vengono messi ...