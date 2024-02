La natura torna alla ribalta | l’ONU premia sette iniziative virtuose

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 13 febbraio 2024) “World Restoration Flagships” esempi eccellenti di ripristino degli ecosistemi Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno riconosciutoprogetti in Africa, America Latina, Mediterraneo e Asia sudorientale come esempi eccellenti di ripristino degli ecosistemi. Questi progetti, ora designati come "World Restoration Flagships", sono