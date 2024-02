La morte sul palco di Siniscalchi | choc a Napoli | addio all' avvocato di Maradona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Unadrammatica, in pubblico. Stava parlando "di Costituzione e di partecipazione, temi che lo appassionavano", racconta il vicepresidente della Camera Sergio Costa, che ha assistito in prima persona al drammatico trapasso dell'Vincenzo, 92 anni, ex parlamentare, ex membro del Csm e soprattutto principe del foro, lo storico legale di Diego Armandoinfatti si è accasciato mentre partecipava a un evento dell'Anpi, a, la sua cittò natale."Ero con lui e aver vissuto quegli attimi è stato tragico. Speravamo fosse solo un malore", aggiunge Costa. "Ci mancherà il suo impegno per il Paese e per la città di", aggiunge il sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi, uno dei primi a rattristarsi per la scomparsa ...