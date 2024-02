“La mamma esce con un altro uomo” | 28enne picchia i figli e minaccia il marito con le forbici per nascondere le relazioni extraconiugali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sant’Antimo (Napoli), 13 febbraio 2024 – "Papà, lacon un”. E la, unadi Sant’Antimo, per impedire ai duepiccoli di 6 e 9 anni di rivelare alle sueliva. Fino a ieri, quando dopo aver scoperto che i bambini avevano parlato al padre dell’incontro avuto nella mattina con un, oltre alle botte, la donna ha preso un paio die ha iniziato are la sua famiglia, costringendo il papà coi duea fuggire nel cortile condominiale. È quanto è successo ieri pomeriggio a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dove la ...