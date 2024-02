La maledizione del Segreto

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 13 febbraio 2024) Terra Amara Punto e a capo. Era il 2017 quando, alla presentazione palinsesti Mediaset, fu individuato nell’abuso di prodotti di qualità più bassa, con implicito riferimento a Il, uno dei motivi del crollo della fiction. Sono passati anni e la serialità del Biscione ha vissuto fasi alterne senza mai trovare veramente pace. E così si contano con le dita di una sola mano i titoli che sono riusciti a superare i record della saga spagnola (prima serata: 4.857.000 in valori assoluti, 20.36% in share; daytime: 3.993.000 in valori assoluti, 35.57% in share). Ora Canale 5 è tornata con successo a trasmettere un prodotto nato in daytime in prima serata: Terra Amara. Viene da chiedersi pure se il ritardo con cui la soap turca è stata promossa non sia dovuto proprio a quelle riflessioni su Ile che alla fine a Mediaset siano stati costretti ...