La Germania in crisi non è più la locomotiva d' Europa

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lad’non tira più. Lasta perdendo lo scettro di superpotenza industriale per cause economiche, politiche e un clima da immobilismo e sfiducia nelle istituzioni. Il crollo della manifattura (il triplo delle attese), l’Ocse che la colloca seconda nella classifica delle peggiori previsioni di crescita nel 2024 tra i Paesi G20 (peggio farà solo l’Argentina), ondate continue di scioperi che non fanno più partire e arrivare in perfetto orario treni e aerei che per decenni sono stati simbolo del rigore tedesco. E una continua contestazione al governo, come dimostra l’ondata di fischi al cancelliere Scholz alla partita della nazionale tedesca agli Europei di pallamano. Il declino dellaè iniziato nel 2017, quando ha preso il via il calo della produzione industriale. Ma ora l’accelerazione è ...