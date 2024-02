La forza delle parole | uniti contro l’hate speech

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Chiedere aiuto non è segno di debolezza ma di consapevolezzaDal 2013, associazioni e governi di più Paesi europei hanno sviluppato iniziative per combattere intolleranza, razzismo, incitamento all’odio, dopo le quali il Consiglio d’Europa ha sollecitato i parlamenti nazionali ad avviare iniziative di inchiesta su hatee di contenimento del fenomeno. Come risposta a questo invito, nel 2016, la presidente della Camera Boldrini ha istituito una Commissione su intolleranza, xenofobia, razzismo e fenomeni d’odio, per condurre studi su tali temi. Tra i firmatari della mozione per la sua istituzione, c’era anche la senatrice Liliana Segre, che, in più occasioni, ha dichiarato di ricevere quotidianamente messaggi d’odio. La Commissione, composta da parlamentari ed esperti, ha avviato i lavori, raccogliendo materiali, svolgendo audizioni, ed arrivando a stilare una ...