La figurine del futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) C'è chi pensa che siano una 'roba da vecchi' e invece sono più moderne che mai. Grazie a chi le ha inventate e che non fa altro che guardare alle nuove generazioni. LePanini, che hanno come ammiraglia la raccolta dedicata ai Calciatori di Serie A, continuano a investire per rimanere sulla breccia dell'onda anche in. Alex Bertani, direttore mercato Italia del colosso modenese, 2,3 miliardi di fatturato nel 2022, lo ha spiegato in diverse interviste: puntiamo sulle nuove tecnologie per coinvolgere i giovani. E così i classici album stanno subendo una trasformazione importante, con ad esempio leche se inquadrate da uno smartphone producono la voce del calciatore o schede sulla sua carriera. Negli ultimi anni sono state lanciate leper i telefonini o le raccolte digitali; ancora, si ...