La Ferrari SF-24 secondo Leo Turrini Tre modifiche non fanno una rivoluzione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Maranello, 13 febbraio 2024 – Purché non sia un anno di transizione! Perché il sentimento popolare che accompagna la nascita della nuovamerita, ovviamente, molto di più. Purché non sia un anno di transizione? Qui ci metto il punto interrogativo, perché ci vuole un coraggio da leoni per immaginare che la SF24 possa sorpassare in fretta la dominante Red Bull… Vista per la prima volta, in uno show in streaming che è stato un inno alla sobrietà, l’ultima nata nelle officine di Maranello non è una vettura rivoluzionaria. Ci sono, ad occhio, un muso più corto, una revisione delle fiancate, un intervento non marginale sulle sospensioni. Ma non per caso a colpire di più sono i tratti cromatici: i cerchioni delle ruote dipinti di Rossopensare alla armocromista cara ad Elly Schlein, la segretaria del Pd. Comunque per questa macchina farà il ...