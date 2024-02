La Ferrari lancia la nuova SF-24 | le novità dell' auto affidata a Leclerc e Sainz

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) È stata svelata con un video di poco meno di due minuti la SF-24, laper il prossimo Mondiale di F1 che Charlese Carlosporteranno in pista nella stagione che scatta il 2 marzo in Bahrain. Filosofia mantenutaa vettura con alcuni cambiamenti ma non stravolgimenti rispetto alla scorsa stagione: muso più corto e sospensioni push rod che trasmette alcune vibrazioni di troppo ma garantisce una elevata tenuta di strada e un'ala diversa molto più vicina a quellae Red Bull. Ci sono poi imboccature di sezione inferiore rispetto alla SF-23. Risalta il giallo Modena sul muso e sulle pance affiancato a strisce bianche. Un numero ristretto di ospiti in presenza, con il resto del mondo collegato online, ha assistito oggi alla presentazione ...