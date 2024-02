La disperazione di una madre | Mio figlio malato e con dipendenze Mi sento abbandonata dallo Stato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Mi, ma continuerò a lottare per mioe per tutti quei ragazzi e le famiglie che si trovano costrette a vivere una situazione analoga alla mia fino a che avrò fiato in gola". Arriva proprio da Sarzana l’allarme lanciato da unache da più di 20 anni è costretta a vivere quotidianamente, insieme alla sua famiglia, quello che potrebbe sembrare un vero e proprio incubo. Ma che invece è una tragica realtà. Unaffetto da problemi psichiatrici e da dipendenza da alcool e da sostanze stupefacenti, che non ha un tetto sopra la testa e che spesso ha delle crisi che lo portano a diventare aggressivo e violento. Un- che in quantonon può e non vuole smettere di provare a aiutare - ...