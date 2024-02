La Difesa Usa sperimenta il nuovo Gps

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il sistema Navstar-Gps è invecchiato e nonostante il continuo ricambio di satelliti con altri di generazione più recente, prassi dai costi molto alti, la Space Force statunitense sta valutando diverse possibilità per espanderne le capacità chiedendo alle aziende del comparto aerospaziale di proporre progetti per fornire veicoli spaziali dimostrativi a basso costo per favorire i collaudi di nuove tecnologie. Così il 5 febbraio scorso lo Space Systems Command, la principale organizzazione di acquisizione del servizio, ha dichiarato di aver cominciato a condurre una ricerca di mercato per perfezionare il suo concetto di una costellazione di nuovi satelliti dimostrativi la cui progettazione è fatta in modo da ridurre i costi del ciclo di vita e aumentare il ritmo di sviluppo, la produzione e la facilità di dispiegamento in orbita. Non è ovviamente ancora stato deciso quando questi saranno ...