La conferma di Mazzarri al Napoli per la prossima stagione non è da escludere Tuttosport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ieri abbiamo scritto che la situazione in casaè quasi bollente e che il presidente Aurelio De Laurentiis sta riflettendo sul futuro di. Esonerarlo significherebbe il sesto allenatore trae Bari in meno di un anno, roba che al confronto il povero Zamparini impallidirebbe. Ma la sconfitta di Milan ha lasciato il segno nel presidente del. Che si è ritrovato Zielinski in campo e soprattutto ha visto una squadra cui è stato trasmesso il messaggio di portare un punto a casa. Senza nemmeno riuscirci, peraltro. Al momento sembra che la panchina sia invece tranquilla e chenon debba temere. Ma secondo, il tecnico potrebbe addirittura stare in carica anche nella“ladi ...