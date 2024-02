La Cina tenta il sorpasso sullo sviluppo delle batterie allo stato solido

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) La competizione sulleelettriche è una corsa alla frontiera tecnologica, per proiettare l’industria automotive e le capacità di stoccaggio energetico (ESS) in allineamento con gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. Per farlo, serve studiare la tavola periodica, trovare gli elementi più promettenti per assicurare elevate performance (su tutti, la densità energetica) e assicurare economie di scala per portare il prodotto il più velocemente possibile sul mercato e abbassare i prezzi, in un circolo virtuoso. È uno sforzo che mette insieme ingegneri, manager e investitori oltre ad organizzazioni pubbliche legate alla ricerca di tutto il mondo ma che vede da oltre un decennio la– e il suo ecosistema nato intorno ai giganti elettrici come Byd e Catl – un passo avanti Stati Uniti ed Unione Europea...