La capolista Alfonsi | Civitanovese | concentrati su di te»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Entusiasmo alle stelle in casache, con la vittoria di domenica scorsa ai danni dell’Urbania (1-4, ndr), ha consolidato il primato nella graduatoria, salendo a quota 39 punti. Quando mancano nove giornate al termine del campionato, la classifica vede il team rivierasco allungare sulle inseguitrici, eccetto il K Sport Montecchio Gallo e il Montefano. "Ma guai a pensare agli altri e a dove arriveremo" avverte il tecnico Sante. Intanto, è arrivata una vittoria: cosa vi ha portati a quella grande reazione dopo il gol preso a freddo? "L’avevamo approcciata bene – spiega l’allenatore rossoblù –, con trame di gioco interessanti. Siamo stati sfortunati su un episodio e abbiamo subito lo svantaggio, poi non ci siamo disuniti e siamo stati abili a recuperarla, per andare in vantaggio e chiuderla nella ripresa. A fare la differenza è ...