La boxe è troppo pericolosa?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lo scorso 26 dicembre il pugile giapponese Kazuki Anaguchi si è accasciato sul ring e non si è più rialzato. Si è spento a causa di un ematoma subdurale – un’emorragia tra due meningi del cervello – durante co-main event di un titolo mondiale trasmesso su ESPN e disputato a Tokyo. Alla fine della sfida ha perso conoscenza e, trasportato in ospedale, è stato operato d’urgenza, ma non si è mai svegliato dal coma. È morto il 3 febbraio, aveva 23 anni. L’anno scorso lo stesso versamento di sangue a livello cerebrale aveva afflitto anche il pugile italiano Daniele Scardina. Scardina è stato salvato dai medici, ma inevitabilmente quando accade qualcosa del genere si riaccende il dibattito sulla pericolosità del pugilato. A proposito del malore di Scardina, Giulio Zoppello, a poche ore dall’accaduto, aveva scritto su Esquire: “A dispetto dell’incremento delle misure di sicurezza, della ...