La Berlin Fashion Week sta diventando un punto di riferimento della new masculinity

(Di martedì 13 febbraio 2024) Se Parigi e Milano sono da sempre due tappe fondamentali, il circuito delle settimanemoda in realtà è molto più ampio e lamira a un ruolo da protagonista. Un calendario fitto, concentrato in quattro giorni e un appoggio totale a designer e brand emergenti. Nella capitale tedesca si stanno ricreando quelle condizioni che per anni hanno caratterizzato Londra: due città che riescono a far confluire nella moda le sottoculture che si respirano per le strade. Movimenti artistici, culturali e musicali si mischiano e sono visibili nelle collezioni dei giovani designer, che dimostrano inoltre un’enorme attenzione a tematiche fondamentali come l’inclusività e la sostenibilità nella moda. Backstage dello show di Anonymous ClubDall’esigenza di raccogliere in un’unica kermesse le collezioni uomo e donna, ...