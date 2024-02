La 26ª giornata Domani il derby Vis Pesaro-Ancona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Oggi ele squadre del girone B di serie C saranno in campo per la 26ª. Ecco le gare e gli arbitri. Ore 18.30: Pontedera-Pineto: Gemelli di Messina; Recanatese-Rimini: Ursini di Pescara. Ore 20.45: Cesena-Arezzo: Vergaro di Bari; Pescara-Spal: Andreano (foto) di Prato.alle 18.30: Carrarese-Gubbio: Grasso di Ariano Irpino; Juventus Next Gen-Sestri: Manedo Mazzoni di Prato; Lucchese-Torres: Vogliacco di Bari. Ore 20.45: Perugia-Fermana: Drigo di Portogruaro; Vis: De Angeli di Milano. Classifica. Cesena 62; Torres 50: Carrarese 45; Perugia, Gubbio 43; Pescara 41; Pontedera 39; Juventus Next Gen 33; Arezzo, Lucchese, Virtus Entella 31; Pineto 30; Rimini 29; Sestri, Vis28; Spal, Recanatese 24; Olbia 20; Fermana 17.