Keu | bonifiche in stand by Servono interventi urgenti

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pontedera, 13 febbraio 2024 – “È urgente la bonifica dei siti inquinati". Legambiente Valdera vuol tenere alta l’attenzione sui rischi ambientali che derivano dallo stazionamento di materiali inquinanti, il Keu, sui nostri territori. "Non molti giorni fa – dice il direttivo di Legambiente Valdera – all’apertura dell’anno giudiziario, il Procuratore Generale di Firenze ha citato come situazione di preoccupazione quella del Keu, sottolineando il fatto, molto grave, che i risultati delle analisi delle acque di falda, hanno mostrato il contatto con i rifiuti pericolosi e le ce neri dei fanghi di depurazione contaminati. Lo studio coordinato dal dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa un anno fa, su campioni di Keu in varie condizioni, parla di impatto elevato in condizioni d’umidità relativa e presenza di ossigeno, in quanto il Keu subisce trasformazioni con produzione ...