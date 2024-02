Kate Winslet | Dopo Titanic | la fama ha reso sgradevole la mia vita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 febbraio 2024) La star di Avatar ha ricordato il periodo successivo all'uscita nelle sale del kolossal di James Cameron. In una recente intervista per il magazine Porter,ha ricordato il disagio vissuto nel periodo successivo all'uscita dinel 1997. Lae il successo l'hanno fatta sentire in maniera terribile. "I giornalisti dicevano sempre, 'avresti potuto fare qualsiasi cosa e invece hai scelto di fare queste piccole cose'. E io pensavo 'Sì, te lo giuro! Perché, indovina un po', essere famosa era terribile". L'odio per la"Ero grata, ovviamente" ha proseguito"Vivevo i miei vent'anni e riuscii a prendere un appartamento. Ma non volevo essere seguita mentre letteralmente davo da mangiare alle …