Kate Middleton dimessa | le condizioni della Principessa del Galles

(Di martedì 13 febbraio 2024)si è trasferita nel Norfolk, nella sua amata casa di Anmer Hall, lo scorso weekend. È la prima volta dopo quasi un mese che esce di fatto di casa. L’ultima volta è stata il 16 gennaio quando è entrata nella London Clinc per farsi operare all’addome., perché ha scelto il Norfolk La convalescenza didunque prosegue nel migliore dei modi, se ladelsi è potuta permettere di uscire dall’Adelaide Cottage, la sua residenza ufficiale a Windsor. Ha infatti potuto fare un viaggio per raggiungere la casa di campagna nel Norfolk, un luogo che ama particolarmente. Infatti, qui ha vissuto il primo periodo da sposata e qui è rimasta durante il primo congedo di maternità. Sempre ad Anmer Hall ...

Kate Middleton , sottoposta ad un intervento chirurgico addominale programmato più di tre settimane fa, è in via di guarigione. Chiaro segno in tal ... (ilfattoquotidiano)

La principessa potrebbe rivelare in futuro la causa del suo lungo periodo di assenza per malattia: ecco che cosa ce lo fa pensare (vanityfair)

Cos’hanno Taylor Swift e Kate Middleton in comune? Probabilmente il gusto in termini di stile, se si considera che l’ultimo look proposto dalla ... (velvetmag)

Dal giorno delle sue dimissioni dall'ospedale, Kate Middleton ha iniziato la lunga convalescenza e per la prima volta dal suo royal wedding del 29 aprile 2011 non parteciperà per ...Il principe del Galles ha voluto rinnovare il suo entourage e le nomine potrebbero raccontare qualcosa riguardo lo stato di salute della moglie ...La principessa, con il marito e i 3 figli, pare sia partita per la tenuta di Sandringham, nel Norfolk, dove si trova anche re Carlo III ...