Kallas | la decisione di Mosca prova che faccio cosa giusta

(Di martedì 13 febbraio 2024) La prima ministra estone, Kaja, ha affermato che ladidi inserirla nella lista dei ricercati è lache sta "facendo la" e ha aggiunto che continuerà ad assicurare il suo "forte sostegno all'Ucraina" e a battersi per "rafforzare la difesa dell'Europa"., in un messaggio su X, ha aggiunto che "gli strumenti della Russia non sono cambiati", ricordando che sua madre e sua nonna furono deportate in Siberia. "Il Cremlino - scrive ancora la premier estone - ora spera che questaridurrà al silenzio e me e altri, ma non sarà così".