Juventus: squadra subito al lavoro dopo l’Udinese, migliora Vlahovic (Di martedì 13 febbraio 2024) La Juventus ha subito ripreso gli allenamenti con una seduta mattutina dopo la sconfitta interna contro l’Udinese. Massimiliano Allegri ha diviso in due il gruppo, con una sessione di scarico per chi ha giocato contro i friulani e un lavoro ad alta intensità per tutti gli altri. Le condizioni di Dusan Vlahovic sono in netto miglioramento: l’attaccante ha cominciato a svolgere qualche esercitazione insieme ai compagni, il suo rientro definitivo è previsto per la giornata di domani. Così il serbo mette nel mirino la trasferta di Verona fissata per sabato alle 18, con i bianconeri che cercano il riscatto dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime tre uscite ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Udinese. SportFace. Leggi tutta la notizia su sportface (Di martedì 13 febbraio 2024) Laharipreso gli allenamenti con una seduta mattutinala sconfitta interna contro. Massimiliano Allegri ha diviso in due il gruppo, con una sessione di scarico per chi ha giocato contro i friulani e unad alta intensità per tutti gli altri. Le condizioni di Dusansono in nettomento: l’attaccante ha cominciato a svolgere qualche esercitazione insieme ai compagni, il suo rientro definitivo è previsto per la giornata di domani. Così il serbo mette nel mirino la trasferta di Verona fissata per sabato alle 18, con i bianconeri che cercano il riscattoaver racimolato un solo punto nelle ultime tre uscite ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Inter e Udinese. SportFace.

