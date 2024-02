Juventus | le ultime su Vlahovic

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'attaccante in campo già contro il Verona Una sconfitta contro l'Udinese che ha tagliato quasi definitivamente ladal discorso scudetto. Ma giunge una buona notizia per Massimiliano Allegri ed i fantallenatori. Dopo lo stop per infortunio contro i friulani, Dusansta per tornare. Lavoro a parte con la squadra per l'attaccante serbo nell'allenamento

ha svolto lavoro personalizzato nel centro sportivo della Juve. Domani è previsto il suo ritorno in gruppo: Vlahovic sarà nuovamente a disposizione di Allegri per la trasferta di Verona. Nel video le ...Juventus, i bianconeri recuperano Dusan Vlahovic in vista della prossima gara contro l’Hellas Verona in Serie A. La squadra di Allegri dopo la sconfitta all’Allianz Stadium per uno a zero contro ...Le ultime sul futuro del centravanti serbo legato alla Juve da un contratto in scadenza a giugno 2026. Assalto dalla Premier League Out con l’Udinese per il sovraccarico al flessore della coscia ...