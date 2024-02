Juventus | Calvarese | “Okoye Milik e Sommer Nzola | perchè qui non era rigore? Eppure il VAR…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Lapoteva rimanere in scia dell’Inter che era uscita vittoriosa dalla trasferta di Roma e invece è arrivata una sconfitta clamorosa contro l’Udinese. Nessuno a inizio partita poteva pronosticare questo risultato che poi è maturato.con zero gol all’attivo nelle ultime 2 partite e non trova la vittoria dalla trasferta di Lecce. Adesso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: È ancora polemica tra Ronaldo e la politica italiana Calciomercato: due centrocampisti per Allegri Baggio: frecciata a Sacchi, poi parla del suo presente, novità positive dagli infortunati, ci possono essere due recuperi illustri per la Lazio Calciomercato: si fa davvero sul serio per un big del ...