Juve | 1000 giorni dall’ultimo trofeo sollevato

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sono passati milledalla: in panchina c’era Pirlo ed era la Coppa Italia, vinta con l’Atalanta Con oggi, 13 febbraio 2024, sono passati esattamentevinto dalla. Si tratta della Coppa Italia conquistata da Pirlo. Era il 19 maggio 2021 quando l’attuale allenatore della Sampdoria portò a casa la vittoria, battendo l’Atalanta, dopo aver già vinto la Supercoppa Italiana. Con il ritorno di Allegri in panchina, invece, lain due stagioni e mezzo è stata da “zeru tituli“. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , presenta in conferenza stampa il match di domani contro la Salernitana, gara valida per la ... (ilnapolista)

La Juve ha il “mal” di Stadium: il doppio stop di fila in casa non accadeva da oltre un anno. Il dato dopo la sconfitta con l’Udinese Il doppio stop di fila della Juve allo Stadium con Empoli e Udines ...Si può dire con un margine di sicurezza altamente probabile che anche il terzo anno del secondo Allegri si chiuderà senza scudetto. Arrivati al dunque, la Juventus si è persa e non è un modo di dire.Juve, oggi sono 1000 giorni da “zeru tituli”: l’ultimo trofeo lo vinse Pirlo. Con l’Allegri bis non sono arrivate vittorie Con oggi, 13 febbraio 2024, sono passati esattamente 1000 giorni dall’ultimo ...