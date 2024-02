Joe T Vannelli e Alessandra Amoroso | “Odio social? Cancellate i commenti negativi”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Joe Tè uno dei simboli della dance internazionale, uno dei dj che hanno reso grande questo genere musicale tanto in Italia quanto nel mondo. E’ stato lui a inventare Supalova, lo show che sta riportando in giro per l’Italia e che ha al centro i classici della musica dance. Joe T, in quasi tutti i brani in gara a Sanremo quest'anno c'è una parte dance, perché secondo lei? "Perché con la dance e ballando ci si libera di tutto quello che stiamo vivendo, dei momenti brutti. La dance è positiva, felice. Per noi esistono l’amore, non esiste la politica. La dance ha in sè l’Italia, il nostro cibo, i nostri luoghi". Quali sono i brani più interessanti usciti da questo Festival di Sanremo? "Ho già fatto un remix di 'Un ragazzo una ragazza' dei The Kolors. Ma sono molto interessanti anche 'Tuta Gold' di Mahmood, 'Sinceramente' di ...