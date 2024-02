Joe Biden alla conquista di TikTok | perché è un rischio per la sicurezza Usa

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris rilancia la sua candidatura per il dopo Biden . In un’inter vista al Wall Street Journal si dice ... (ilfattoquotidiano)

La comunità internazionale ha chiesto a Benjamin Netanyahu di non attaccare Rafah , l'unica grande città della Striscia di Gaza non ancora distrutta ... (fanpage)

Pyongyang ammise il rapimento di 13 persone (ma potrebbero essere 800) tra gli Anni 70 e 80. Contatti per organizzare un incontro tra Kishida e Kim che potrebbe accettare per allontanare il Giappone ...Roma, 13 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in conferenza stampa con il re di Giordania Abdallah a Washington, ha annunciato che un accordo di liberazione degli ostaggi deten ...La campagna elettorale del presidente americano apre il profilo sulla piattaforma cinese in occasione del Super Bowl. Non mancano le critiche ...