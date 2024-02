Jesi | ubriaco dal lungo curriculum criminale aggredisce persone e poliziotti | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024)(Ancona), 13 febbraio 2024 – Visibilmenteinfastidisce i clienti eche lo trovano con un coltello:marocchino 46enne. Nell’ambito dei servizi di prevenzione, personale delle volanti del commissariato, intorno alle17.30 è intervenuto per una segnalazione arrivata dalla sala operativa. Un uomo stava inveendo contro gli avventori di un bar di una stazione di servizio. Sul posto, all’interno dell’esercizio, l’equipaggio volante ha accertato la presenza di un uomo dall’equilibrio precario, dal forte alito vinoso e con gli occhi arrossati. In evidente stato di ubriachezza, l’uomo pronunciava frasi sconnesse cambiando repentinamente il tono della voce. Avendo compreso che stava per essere redatto a suo carico un verbale di contestazione per ubriachezza molesta, ...