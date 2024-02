IX Concorso Fotografico Papianino | i vincitori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arezzo, 13 febbraio 2024 – Con lo spoglio di domenica sono stati decretati idel IX, organizzato dal locale gruppo parrocchiale. Isono 5 di cui 2 ex aequo segnalati dalla giuria tecnica ( una delle novità di quest'anno composta da: Roberta Soldani; Lorenzo Carnevali e Mario Cavigli) e 3 per la giuria popolare. Tutti gli autori si sono confrontati con il tema "LA BELLEZZA CI SALVERÀ" . I premiati pari merito per la giuria tecnica sono ( in ordine alfabetico): - STEFANO INNOCENTI con la foto "La bellezza è ricerca e conoscenza" - LORENZO NASI con la foto "Geometrie naturali" La giuria popolare ha così deciso: primo classificato ANTONIO CIPRIANI con la foto “La gioia di un bambino” seconda classificata EDI GORI con la foto “La bellezza di un amore ...