Italiani all' estero | Vicario e Udogie battono il Brighton al 96' | Farioli perde col Monaco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Milano, 13 febbraio 2024 - Altra intensa settimana di calcio in archivio, con i vari campionati che sono entrati nella fase cruciale dove ogni sfida diventa decisiva per gli obiettivi e le ambizioni delle squadre. Torna puntuale l'appuntamento conall', la rubrica che ogni settimana analizza le prestazioni e i risultati dei nostri connazionali, giocatori e allenatori, impegnati nei maggiori campionati esteri. Punto di partenza è la Premier League. In Inghilterra si è giocato il 24° turno, con il Tottenham che sabato ha battuto 2-1 il& Hove Albion. Un match che mette di fronte due tra le squadre che praticano il miglior calcio in Premier anche grazie alle idee dei rispettivi allenatori: Ange Postecoglu e Roberto De Zerbi. L'ex tecnico del Sassuolo però non era in panchina in quanto si è sottoposto a un ...