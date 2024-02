Italia | il paese del «Regime» dove ognuno può dire quello che vuole | anche a Sanremo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le parole sono importanti, vanno usate e comprese per bene.. La parola viene usata tanto oggi da chi sostiene che la Rai non sia libera e che la televisione pubblica, denominata «TeleMeloni», sia di fatto controllata come accade in un. I fatti. Sul palco di, il luogo sacro della tv pubblica di un intero anno, Ghali dopo aver cantato il suo brano dichiara intta tv con il 65% di share: «stop al genocidio». Il giorno dopo Dargen D’Amico ha fatto il medesimo endorsement pro Palestina. Immediatamente sono scattati per i due cantanti gli applausi del mondo della sinistra. Il festival finisce. Il palco dell’Ariston però domenica si apre ad una sorta di «ribattino» con la puntata speciale dall’Ariston di Domenica In. Davanti a Mara Venier ancora Dargen D’Amico prova a regalare un altro momento ...