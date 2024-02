Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb – (Xinhua) – Una pienadeideiine’ facilmente raggiungibile, con arrivi che potrebbero segnare “” quest’anno a partire dalle vacanze per la Festa di primavera in Cina, ha dichiarato unana del. Le vacanze, che quest’anno vanno dal 10 al 17 febbraio, costituiscono tradizionalmente uno dei periodi di picco per l’arrivo dei, e serviranno senza dubbio da indicatore “per comprendere quali saranno le tendenze per i prossimi mesi”, ha dichiarato Ivana Jelinic, presidente e amministratrice delegata dell’Agenzia Nazionale del...