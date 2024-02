IT-Alert diventa operativo in Italia | quali sono le 4 tipologie di rischio per cui può scattare l' allarme

Collasso di una grande diga, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica e attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e ...IT-allert diventa operativo. Da oggi, 13 febbraio 2024, il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione entra infatti in funzione per quattro tipologie di rischio .IT-alert diventa operativo. Il sistema di allarme per l'informazione diretta alla popolazione entra in funzione per quattro tipi di rischio ...