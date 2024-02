Israele | il segretario dello Stato Vaticano Parolin | «Sdegno per quanto sta succedendo a Gaza Ma mai perdere la speranza per la pace»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) Quello che sta accadendo in Medio Oriente per ildi, il cardinale Pietro, suscita «». «Credo che sia una voce generale quella che non si può continuare così e bisogna trovare altre strade», precisaal termine della cerimonia di commemorazione dei 95 anni dei Patti Lateranensi al Palazzo Borromeo. «La Santa Sede – precisa ildi– l’ha detto fin dall’inizio: da una parte, una condanna netta e senza riserve suavvenuto il 7 ottobre. E qui lo ribadisco una condanna netta e senza riserve a ogni tipo di antisemitismo». «Ma nello stesso tempo – sottolinea – c’è anche una richiesta che il diritto alla difesa diche è...