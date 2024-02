Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Biden | «Gli Usa stanno lavorando a una tregua tra Hamas e Israele di almeno sei settimane»

Il presidente Usa: "Gli elementi chiave dell'accordo sono sul tavolo". Media: "Capo Mossad andrà in Egitto per negoziati su ostaggi" Con re Abdullah ... (sbircialanotizia)

Israele insiste nel voler spostare i profughi in una «area ristretta». Già pronte 23mila tonnellate di tende e 140mila di cibo. Ma su web pubblica foto di una struttura in Moldavia ...Sono trascorsi quattro mesi dallo scorso 7 ottobre, oltre 28mila vittime. Perché questa guerra non si riesce a fermare Lo abbiamo chiesto a Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia ...Le notizie di martedì 13 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Riportare a casa gli ostaggi ancora detenuti da Hamas resta, sostiene il presidente Usa, una «massima priorità» ...