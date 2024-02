Israele-Hamas | Biden rilancia i negoziati | «Lavoriamo a una tregua di 6 settimane» I capi di Cia e Mossad di nuovo al Cairo per trattare

(Di martedì 13 febbraio 2024) «Gli Stati Uniti stanno lavorando ad unanei combattimenti tradi almeno seitale da permettere il rilascio degli ostaggi e la costruzione di qualcosa di più sostenibile». Lo ha detto questa sera a Washington il presidente americano Joedopo aver incontrato alla Casa Bianca il re Abdallah di Giordania. L’Amministrazione Usa dunque non si rassegna alla porta chiusa dala scorsa settimana alle richieste diper un cessate il fuoco permanente, anzi torna a spingere sul pedale delle trattative. Anche per scongiurare l’offensiva israeliana su Rafah che terrorizza i civili palestinesi e la comunità internazionale. A confermare ilslancio diplomatico – l’ennesimo dopo una lunga serie di tentativi ...

Tregua e liberazione degli ostaggi "Gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas, che porterebbe (un) immediato e prolungato periodo di calma a Gaza per almeno sei ...