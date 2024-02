Israele-Hamas | Biden | “Al lavoro per tregua di almeno 6 settimane”

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Adnkronos) – Con re Abdullah II di Giordania si è discusso di “un accordo sugli ostaggi tra, che porterebbe un periodo di calma immediato e prolungato a Gaza, persei. Potremmo poi prenderci il tempo per trasformarlo in qualcosa di più duraturo”. Così il presidente Usa Joeincontrando i

(Adnkronos) – Un’importante vittoria morale per Israele, oltre che un enorme successo operativo. Ma anche un test per Hamas, che provvederà così ... ()

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese non sarà ammessa in Israele . Le autorità israeliane ... (feedpress.me)

Anche per questo "oggi con il re abbiamo discusso di come aumentare gli aiuti umanitari".Biden ha poi spiegato che gli Stati Uniti stanno lavorando ad un "accordo sugli ostaggi" tra Israele e Hamas ...Alon Bar: "Dal palco diffuso odio in modo superficiale". L'ad della Rai: "Solidarietà al popolo di Israele. Ogni giorno raccontiamo la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas". Amadeus chiude in ...Tregua e liberazione degli ostaggi "Gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas, che porterebbe (un) immediato e prolungato periodo di calma a Gaza per almeno sei ...