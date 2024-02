Israele | è sorpresa | Meloni e Schlein concordi | passano tutte le mozioni alla Camera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sono passatelepresentate dai partiti sulla guerra in Medio Oriente, compresa quella presentata dal Pd e che caldeggia un “cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza. Il documento dell’opposizione è stato approvato con l’astensione dei partiti della maggioranza: una mossa anticipata da una telefonata tra la premier Giorgiae la segretaria dem Ellyquale si aggiungono le parole del ministero degli esteri Antonio Tajani che in mattinata aveva criticato l’atteggiamento die l’eccessivo prezzo pagato in termini di vittime civili. Laha quindi approvato l’impegno “a sostenere ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario” contenuta nella mozione ...