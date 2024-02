Irpef | pessime notizie dalle detrazioni | le ultime novità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024), lenon sono affatto delle migliori: gli aggiornamenti sue non solo Da pochi è entrata in vigore la riforma fiscale. Anche se, la stessa, non sorriderà affatto alla maggior parte dei contribuenti che hanno un reddito sopra i 50mila euro l’anno. Allo stesso tempo, però, permetterà un risparmio di almeno 260 euro a tutti coloro che supereranno questo tipo di soglia. Andando a guadagnare almeno dai 240mila euro in su. Ad annunciarlo ci ha pensato l’Agenzia delle entrate con l’ultima circolare che non lascia alcun tipo di dubbio. Le aliquotesono state ridotte da quattro a tre.(Pixabay Foto) Cityrumors.itInevitabilmente non si può non affrontare un tema che è stato già pronunciato dal viceministro dell’Economia, ...