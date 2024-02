Irpef | il taglio delle detrazioni colpisce solo i redditi medi dai 50 mila euro | chi ci perde

(Di martedì 13 febbraio 2024) Chi paga più caro la riduzione degli sgravi fiscali con ’l’accorpamento dei primi due scaglioniI vantaggi che scaturiscono dall’accorpamento dei primi due scaglionisi quantificano in 260per isuperiori ai 15. Ma tra i 50e i 240la nuova franchigia sulleè della stessa cifraI vantaggi che scaturiscono dall’accorpamento dei primi due scaglionisi quantificano in 260per isuperiori ai 15. Ma tra i 50e i 240la nuova franchigia sulleè della stessa ...

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Stiamo aspettando che il governo proponga un emendamento sul decreto Milleproroghe, sappiamo che lo farà ma non ne ... (liberoquotidiano)

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Stiamo aspettando che il governo proponga un emendamento sul decreto Milleproroghe, sappiamo che lo farà ma non ne ... (calcioweb.eu)

La riforma fiscale appena entrata in vigore non porterà benefici alla maggioranza dei contribuenti che hanno un reddito al di sopra dei 50 mila euro ... (ilmessaggero)

La riforma fiscale appena entrata in vigore non porterà benefici alla maggioranza dei contribuenti che hanno un reddito al di sopra dei 50 mila euro ... (ilmessaggero)

Roma, 12 feb. (askanews) – “Il ministro Giancarlo Giorgetti e il vice ministro Maurizio Leo, in stretto contatto con il ministro Francesco ... (ildenaro)

ROMA – La maggioranza, dopo una lunga rincorsa tra Fratelli d’Italia e Lega, trova l’intesa sul taglio dell’Irpef per gli agricoltori: salta l’imposta per i redditi fino a 10mila euro e viene ...La Lega, che si è riunita oggi pomeriggio con il leader Matteo Salvini, ha chiesto che la soglia di reddito per il taglio dell'Irpef sia portata a 30mila euro. Anche secondo il leader di Azione, Carlo ...Alla fine i trattori (alcuni) mettono la retromarcia. Il presidio che da giorni ha reso la Nomentana quartier generale di “Riscatto agricolo” verrà infatti smobilitato nei ...